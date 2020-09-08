Beşiktaş transferi bitiriyor! Chuba Akpom yüzde 90...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transferde vites yükseltirken, yeni golcüsüne resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor. Yunan basınında yer alan bilgilere göre Kara Kartal, Akpom ile forvet hattını güçlendirecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından yeni golcüsünü henüz kadrosuna katamayan Beşiktaş'a müjde geliyor...
Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'un haberine göre Kara Kartal, PAOK'un yıldızı Chuba Akpom'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
YÜZDE 90...
Öte yandan Akpom'un PAOK'tan yüzde 90 ayrılacağı, yıldız futbolcunun Beşiktaş ya da İngiltere'ye transfer olacağı ifade edildi.
Chuba Akpom geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla 43 maça çıkarken 10 gol attı ve 3 asist üretti.
- 08.09.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş transferi bitiriyor! Chuba Akpom yüzde 90... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.