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08 Eylül 2020, Salı
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transferi bitiriyor! yüzde 90...

Beşiktaş transferi bitiriyor! Chuba Akpom yüzde 90...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transferde vites yükseltirken, yeni golcüsüne resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor. Yunan basınında yer alan bilgilere göre Kara Kartal, Akpom ile forvet hattını güçlendirecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından yeni golcüsünü henüz kadrosuna katamayan 'a müjde geliyor...

Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'un haberine göre Kara Kartal, PAOK'un yıldızı 'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

YÜZDE 90...
Öte yandan Akpom'un PAOK'tan yüzde 90 ayrılacağı, yıldız futbolcunun Beşiktaş ya da İngiltere'ye olacağı ifade edildi.

Chuba Akpom geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla 43 maça çıkarken 10 gol attı ve 3 asist üretti.

  1. 08.09.2020
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