Müthiş transfer üçgeni! Falcao ve Beşiktaş...

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Radamel Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı. Müthiş transfer üçgeninde Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ze Luis'le yolları ayırmayı planlayan Porto, Kolombiyalı golcüyü kiralamak için düğmeye bastı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da elden çıkartılacak olan futbolcular üzerine bir çalışma yapıyor. Bir önceki yıl 60 milyon euro olan maaş bütçesini vergiler dahil 40 miyon euroya düşürmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, Feghouili ve Belhanda başta olmak üzere maliyeti yüksek olan futbolcuların kontratlarından çıkmak için görüşmeler yapıyor.
Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro kazanan Radamel Falcao'ya ise sürpriz bir talip çıktı.
PORTO DEVREYE GİRDİ!
Ze Luiz ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayırma kararı alan Porto, yeni transfer Mehdi Taremi ve kadrosundaki Tiquinho Soares'i desteklemek için Radamel Falco'yu kadrosuna katmak istiyor.
BEŞİKTAŞ ZE LUIS'İ İSTİYOR!
Beşiktaş'ın transferi için bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Ze Luis'in kadroya katılması durumunda Falcao transferi ciddileşecek.
TRANSFER STRATEJİSİ BELİRLENDİ!
Porto'da efsane olan ve büyük başarılara imza atan Falcao'yu yeniden takıma döndürmek isteyen Portekiz temsilcisi, Kolombiyalı futbolcu için transfer stratejisini belirledi.
KİRALAMAK İSTİYOR
Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Falcao'yu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Porto, 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi planlamıyor.
Galatasaray'dan bonuslarla beraber yaklaşık 6 milyon euro -maaş alan (Net maaş: 5 milyon euro) ve sarı-kırmızılı yönetimin "maaş indirim" talebine de şu ana kadar olumlu bir geri dönüş sağlamayan Falcao için son kararı Fatih Terim verecek.
TERİM'İN KARARI BEKLENİYOR
Falcao'nun 5 milyon euroluk net sözleşmesinden çıkmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'i son kararı sonrasında Porto'nun talebine cevap verecek.
Radamel Falcao, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon toplam 24 maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Galatasaray Kulübü Falcao'nun maaşında 2 aylık bir gecikme yapması halinde, oyuncu otomatikman sözleşmesini feshetme hakkına sahip.
- 03.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Müthiş transfer üçgeni! Falcao ve Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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