Galatasaray'da Marcao depremi! Sözleşmesinden...

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala tüm konsantrasyonunu orta saha transferine vermiş olan Galatasaray'da Marcao krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Newcastle United'ı takibe alan Brezilyalı stoperin bu hamlesinin asıl sebebi ortaya çıktı. Yaşanan flaş gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi Marcao ile ilgili yeni bir karar almaya hazırlanıyor.
3 Eylül 2020 Perşembe 09:05
Güncelleme: 03.09.2020 09:05
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Transferde temkinli adımlar atan Galatasaray'da bekleyiş sürerken Marcao krizi patlak verdi.
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Sarı-kırmızılılarda orta saha mevkisi için yoğun bir çaba sarfedilirken, Brezilyalı stoper ile ilgili yaşanan gelişme keyifleri kaçırdı.
Newcastle United ile adı geçen genç savunmacı, sosyal medyadan İngiliz ekibini takip ederek kafa karıştırmıştı.
Takımdan ayrılacağı söylentileri yayılan Marcao'nun bu hamlesinin altında yatan gerçek ortaya çıktı.
MENAJERİ YÖNLENDİRDİ! Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'dan 850 bin alan ve aldığı ücretten memnun olmayan Marcao'nun zam istediği ve son dönemdeki gelişmelerin ardında da bu beklentinin etkili olduğu belirlendi.