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Usta yazar, Belhanda ve Fatih Terim'i topa tuttu! "Taraftarı uyutmak için..."
Galatasaray'da her transfer döneminde olduğu gibi yine bir Younes Belhanda krizi patlak verirken usta yorumcu Hıncal Uluç, abisi Öcal Uluç'un konuyla ilgili yorumlarını köşesine taşıdı. Abisinin sözlerine kendi yazısıyla da destek veren Hıncal Uluç, teknik direktör Fatih Terim'i adeta topa tuttu.
3 Eylül 2020 Perşembe 10:03
Güncelleme: 03.09.2020 10:09
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Galatasaray'ın 2017 yılında kadrosuna kattığı Faslı yıldız Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübe adım attığı ilk andan beri 'olay adam' olarak ön plana çıktı.
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Kritik maçlarda gördüğü kırmızı kartla taraftarı illallah ettiren Belhanda, son olarak geçtiğimiz sezon tribünlerle tartışmıştı.
İsmi her transfer döneminde Suudi Arabistan ekipleriyle anılsa da takımda kalan Faslı futbolcuyu kimi taraftar takımın beyni olarak görürken, kimi taraftar ise istatiksel olarak Belhanda'nın takıma katkı vermediğini ifade ediyor.
Sabah yazarı Hıncal Uluç ise bu konuyu köşesine taşırken, hem kendisinin hem de abisi Öcal Uluç'un sözlerini okuyuculara aktardı.
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Çırpınıyorlar, "Belhanda Galatasaray'da kalsın ve oynamaya devam etsin" diye!.. Kimler; Fenerbahçeli, Beşiktaşlı "futbol" yorumcuları... Ve de "Galatasaray futbol takımı başarısız olsun" da "Mustafa Cengiz yönetimi gitsin" diye çabalayan "bazı"Galatasaraylı yorumcular!..