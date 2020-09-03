Usta yazar, Belhanda ve Fatih Terim'i topa tuttu! "Taraftarı uyutmak için..."

Galatasaray'da her transfer döneminde olduğu gibi yine bir Younes Belhanda krizi patlak verirken usta yorumcu Hıncal Uluç, abisi Öcal Uluç'un konuyla ilgili yorumlarını köşesine taşıdı. Abisinin sözlerine kendi yazısıyla da destek veren Hıncal Uluç, teknik direktör Fatih Terim'i adeta topa tuttu.