Bafetimbi Gomis'ten mesaj var! "Geri döneceğim..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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Bafetimbi 'ten mesaj var! "Geri döneceğim..."

Bafetimbi Gomis'ten mesaj var! "Geri döneceğim..."

2017/18 sezonunda forması giyen Senegal asıllı Fransız oyuncu Bafetimbi , sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.

ile gol krallığı yaşadıktan sonra takımdan ayrılan ve şu sıralar Al-Hilal'de forma giyen Bafetimbi sarı kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

Gomis açıklamasında Galatasaray sevgisini bir kez daha ortaya koyarken günün birinde yeniden sarı kırmızılı taraftarlarla buluşacaklarına inancını ifade etti.

Gomis'in paylaşımı şu şekilde:

"Sizi çok özlüyorum ve Aslan bir gün geri dönecek. Yeniden birbirimize sarılacağımız günler gelecek. Çünkü, sevgimiz gerçek!"

  1. 02.09.2020
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