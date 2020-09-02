Bafetimbi Gomis'ten mesaj var! "Geri döneceğim..."

Galatasaray ile gol krallığı yaşadıktan sonra takımdan ayrılan ve şu sıralar Al-Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis sarı kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

Gomis açıklamasında Galatasaray sevgisini bir kez daha ortaya koyarken günün birinde yeniden sarı kırmızılı taraftarlarla buluşacaklarına inancını ifade etti.

Gomis'in Instagram paylaşımı şu şekilde:

"Sizi çok özlüyorum ve Aslan bir gün geri dönecek. Yeniden birbirimize sarılacağımız günler gelecek. Çünkü, sevgimiz gerçek!"