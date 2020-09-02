Bafetimbi Gomis'ten mesaj var! "Geri döneceğim..."
2017/18 sezonunda Galatasaray forması giyen Senegal asıllı Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.
Galatasaray ile gol krallığı yaşadıktan sonra takımdan ayrılan ve şu sıralar Al-Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis sarı kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.
Gomis açıklamasında Galatasaray sevgisini bir kez daha ortaya koyarken günün birinde yeniden sarı kırmızılı taraftarlarla buluşacaklarına inancını ifade etti.
Gomis'in Instagram paylaşımı şu şekilde:
"Sizi çok özlüyorum ve Aslan bir gün geri dönecek. Yeniden birbirimize sarılacağımız günler gelecek. Çünkü, sevgimiz gerçek!"
- 02.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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