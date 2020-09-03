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03 Eylül 2020, Perşembe
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'dan Garcia'ya resmi teklifi!

Galatasaray'dan Garcia'ya resmi transfer teklifi!

Sarı-Kırmızılı yönetim fırsat transferi olarak nitelendirdiği ’ya dün ilk teklifini yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu ile yeniden bir araya gelinecek. Ardından detaylar görüşülecek.

transferde vites taktı... Yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim rotayı bu kez bonservisi elinde olan 'ya çevirdi. Son olarak Manchester City ve kiralık olarak Mouscron formalarını giyen İspanyol orta saha oyuncusu için ilk adım atıldı. Bu oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun menajerine ilk teklifi yaptı.

FATİH TERİM DE ONU ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Terim'in de yeni sezonda kadroda görmek istediği 23 yaşındaki oyuncu hem merkez orta saha hem ön libero hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Garcia için şartların zorlanması bekleniyor.

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER
Takvim'in haberine göre, Garcia'ya Galatasaray'ın dışında birkaç kulübün daha talip olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bu oyuncuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılı yöneticilerin elini çabuk tutarak Garcia ve menajeriyle birkaç gün içinde bir araya geleceği gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Geçtiğimiz sezon Mouscron'da kiralık olarak forma giyen Aleix Garcia 25 resmi karşılaşmada oynarken 5 gol, 3 asist yaptı, Performansıyla göz doldurmayı başardı.

  1. 03.09.2020
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