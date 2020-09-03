Galatasaray'dan Garcia'ya resmi transfer teklifi!
Sarı-Kırmızılı yönetim fırsat transferi olarak nitelendirdiği Aleix Garcia’ya dün ilk teklifini yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu ile yeniden bir araya gelinecek. Ardından detaylar görüşülecek.
Galatasaray transferde vites taktı... Yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim rotayı bu kez bonservisi elinde olan Aleix Garcia'ya çevirdi. Son olarak Manchester City ve kiralık olarak Mouscron formalarını giyen İspanyol orta saha oyuncusu için ilk adım atıldı. Bu oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun menajerine ilk teklifi yaptı.
FATİH TERİM DE ONU ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Terim'in de yeni sezonda kadroda görmek istediği 23 yaşındaki oyuncu hem merkez orta saha hem ön libero hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Garcia için şartların zorlanması bekleniyor.
YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER
Takvim'in haberine göre, Garcia'ya Galatasaray'ın dışında birkaç kulübün daha talip olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bu oyuncuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılı yöneticilerin elini çabuk tutarak Garcia ve menajeriyle birkaç gün içinde bir araya geleceği gelen bilgiler arasında.
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Geçtiğimiz sezon Mouscron'da kiralık olarak forma giyen Aleix Garcia 25 resmi karşılaşmada oynarken 5 gol, 3 asist yaptı, Performansıyla göz doldurmayı başardı.
- 03.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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