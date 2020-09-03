Benassi'yi verelim Terim'i alalım!
Galatasaray'ın ön libero adayları arasında yer alan Marco Benassi için teknik direktör Fatih Terim’in Fiorentina’nın kapısını çalması eski takımının taraftarlarını harekete geçirdi.
Galatasaray'ın ön libero adayları arasında yer alan Marco Benassi için teknik direktör Fatih Terim'in Fiorentina'nın kapısını çalması eski takımının taraftarlarını harekete geçirdi. Fiorentinalı taraftarlar arasında Benassi'ye kızanlar, parasının karşılığını vermediği iddia edenler olduğu gibi 'sıradan' dedikleri Benassi için Terim'in talip olmayacağını inananlar da var.
Terim'in elinde potansiyelini bulacak oyuncunun bir sezonda 10 golün üzerine çıkabileceğini iddia edenler oldu. Ancak özellikle, "Ben olsam Benassi'yi Galatasaray'a verir, Iachini'nin yerine de Terim'i getiririm" yorumuydu. Paulo-Re isimli taraftarın bu önerisi büyük ilgi gördü. "Büyük İmparator", "Terim'i istiyoruz" paylaşımları dikkat çekti.
OĞULCAN FORMANIN PEŞİNDE
G.Saray'ın yeni isimlerinden Oğulcan, kamp döneminde teknik heyetten en yüksek notu alan futbolculardan biri... Alternatif olarak alınan 24 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de kendine yer bulmak için her yolu deniyor. İleride Diagne ve Falcao gibi iki güçlü rakibi bulunan Oğulcan, sağ kanat için de Feghouli ile yarışmak zorunda…
- 3.9.2020
- Antrenmanda Vedat Muriqi detayı! Transfer...
- Fenerbahçe'de Zahavi gerçeği! Erol Bulut transfer için dünya yıldızını reddetmiş ve..
- Galatasaray'a transfer müjdesi MANU'dan geldi! Resmi teklif...
- Erol Bulut'un gözdesi gemileri yaktı! "Fenerbahçe'yi istiyorum"
- Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! O pozisyon sonrası...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Benassi'yi verelim Terim'i alalım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.