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03 Eylül 2020, Perşembe
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Benassi'yi verelim Terim'i alalım!

Benassi'yi verelim Terim'i alalım!

'ın ön libero adayları arasında yer alan için teknik direktör ’in Fiorentina’nın kapısını çalması eski takımının taraftarlarını harekete geçirdi.

'ın ön libero adayları arasında yer alan için teknik direktör 'in Fiorentina'nın kapısını çalması eski takımının taraftarlarını harekete geçirdi. Fiorentinalı taraftarlar arasında Benassi'ye kızanlar, parasının karşılığını vermediği iddia edenler olduğu gibi 'sıradan' dedikleri Benassi için Terim'in talip olmayacağını inananlar da var.

Terim'in elinde potansiyelini bulacak oyuncunun bir sezonda 10 golün üzerine çıkabileceğini iddia edenler oldu. Ancak özellikle, "Ben olsam Benassi'yi Galatasaray'a verir, Iachini'nin yerine de Terim'i getiririm" yorumuydu. Paulo-Re isimli taraftarın bu önerisi büyük ilgi gördü. "Büyük İmparator", "Terim'i istiyoruz" paylaşımları dikkat çekti.

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  1. 3.9.2020
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