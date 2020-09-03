Benassi'yi verelim Terim'i alalım!

Galatasaray'ın ön libero adayları arasında yer alan Marco Benassi için teknik direktör Fatih Terim'in Fiorentina'nın kapısını çalması eski takımının taraftarlarını harekete geçirdi. Fiorentinalı taraftarlar arasında Benassi'ye kızanlar, parasının karşılığını vermediği iddia edenler olduğu gibi 'sıradan' dedikleri Benassi için Terim'in talip olmayacağını inananlar da var.

Terim'in elinde potansiyelini bulacak oyuncunun bir sezonda 10 golün üzerine çıkabileceğini iddia edenler oldu. Ancak özellikle, "Ben olsam Benassi'yi Galatasaray'a verir, Iachini'nin yerine de Terim'i getiririm" yorumuydu. Paulo-Re isimli taraftarın bu önerisi büyük ilgi gördü. "Büyük İmparator", "Terim'i istiyoruz" paylaşımları dikkat çekti.

OĞULCAN FORMANIN PEŞİNDE

G.Saray'ın yeni isimlerinden Oğulcan, kamp döneminde teknik heyetten en yüksek notu alan futbolculardan biri... Alternatif olarak alınan 24 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de kendine yer bulmak için her yolu deniyor. İleride Diagne ve Falcao gibi iki güçlü rakibi bulunan Oğulcan, sağ kanat için de Feghouli ile yarışmak zorunda…