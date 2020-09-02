Galatasaray'ı şoke eden hareket! Fred transferine taş koydular

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alan Fred için The Sun'da önemli bir habere yer verildi.

Haberin detaylarında, İtalya Serie A devi Roma'nın, Manchester United'dan paket transferi istediği belirtildi.

FRED VE SMALLING...

Galatasaray'ın Fred için satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklifi yapacağı aktarılan haberde Roma'nın, Hem Smalling'i hem de Fred'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

MANCHESTER'DA GÖZDEN DÜŞTÜ

Öte yandan Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, Fernandes'in transferinin ardından Fred'i tercih etmediği ve bundan sonra da kadroda düşünmediği aktarıldı.