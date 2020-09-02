Galatasaray'ı şoke eden hareket! Fred transferine taş koydular
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar uzun süredir orta sahaya yıldız bir ismi transfer etmek isterken, gündeme Manchester United'lı Fred gelmişti. The Sun'da yer alan habere göre konuya dair beklenmedik bir gelişme yaşandı ve İtalyan devinin, sarı kırmızılıların transferine taş koyduğu ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alan Fred için The Sun'da önemli bir habere yer verildi.
Haberin detaylarında, İtalya Serie A devi Roma'nın, Manchester United'dan paket transferi istediği belirtildi.
FRED VE SMALLING...
Galatasaray'ın Fred için satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklifi yapacağı aktarılan haberde Roma'nın, Hem Smalling'i hem de Fred'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı ifade edildi.
MANCHESTER'DA GÖZDEN DÜŞTÜ
Öte yandan Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, Fernandes'in transferinin ardından Fred'i tercih etmediği ve bundan sonra da kadroda düşünmediği aktarıldı.
- 02.09.2020
- Güncelleme: 02.09.2020 20:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ı şoke eden hareket! Fred transferine taş koydular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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