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02 Eylül 2020, Çarşamba
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'ı şoke eden hareket! transferine taş koydular

Galatasaray'ı şoke eden hareket! Fred transferine taş koydular

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar uzun süredir orta sahaya yıldız bir ismi transfer etmek isterken, gündeme 'lı gelmişti. The Sun'da yer alan habere göre konuya dair beklenmedik bir gelişme yaşandı ve İtalyan devinin, sarı kırmızılıların transferine taş koyduğu ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların listesinin üst sıralarında yer alan için The Sun'da önemli bir habere yer verildi.

Haberin detaylarında, İtalya Serie A devi Roma'nın, 'dan paket transferi istediği belirtildi.

FRED VE SMALLING...
Galatasaray'ın Fred için satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklifi yapacağı aktarılan haberde Roma'nın, Hem Smalling'i hem de Fred'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

MANCHESTER'DA GÖZDEN DÜŞTÜ
Öte yandan Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, Fernandes'in transferinin ardından Fred'i tercih etmediği ve bundan sonra da kadroda düşünmediği aktarıldı.

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 20:01
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