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Galatasaray'da Mbaye Diagne'den o karar! Arda Turan...
Galatasaray'da Mbaye Diagne'den o karar! Arda Turan...
Galatasaray'da son dakika haberi... Gelecek sezon elinde sadece Falcao'su bulunan Cimbom, hiç ummadığı bir isimden büyük katkılar almaya başladı... Buna göre Cimbom'da, daha önce beklenen performansı göstermediği gerekçesiyle yollar ayrılan Mbaye Diagne rüzgarı esiyor. Golcü futbolcu, bu sezon gol krallığını geri almak isterken, Falcao'dan da formayı kapacak gibi duruyor. İşte detaylar...
30 Ağustos 2020 Pazar 10:39
Güncelleme: 30.08.2020 10:54
Yeni sezonda lig, kupa ve Avrupa'da 50'den fazla maç oynayacak olan Galatasaray'da forvet rotasyonu için şu anda elde dört oyuncu bulunuyor.
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Radamel Falcao ve Mbaye Diagne ilk 11 için rekabet edecek. Oğulcan Çağlayan ve ayrılmazsa Adem Büyük de formanın diğer adayları...
Forvet hattındaki bu rekabet Fatih Terim'i oldukça memnun ederken geçen sezon yaşadığı sakatlık problemleri yüzünden katkı sağlamayan Falcao fizik olarak iyi durumda ve oldukça istekli çalışıyor.
Ancak Kolombiyalı golcünün forması bu kez garanti görünmüyor.
ÇİFT FORVETLE ÇIKABİLİR
Kötü geçen Club Brugge deneyiminin ardından yeniden Florya'ya dönen Mbaye Diagne sezona bomba gibi girecek gibi görünüyor.