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Galatasaray'da Mbaye Diagne'den o karar! Arda Turan...

Galatasaray'da son dakika haberi... Gelecek sezon elinde sadece Falcao'su bulunan Cimbom, hiç ummadığı bir isimden büyük katkılar almaya başladı... Buna göre Cimbom'da, daha önce beklenen performansı göstermediği gerekçesiyle yollar ayrılan Mbaye Diagne rüzgarı esiyor. Golcü futbolcu, bu sezon gol krallığını geri almak isterken, Falcao'dan da formayı kapacak gibi duruyor. İşte detaylar...

30 Ağustos 2020 Pazar 10:39 Güncelleme: 30.08.2020 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





