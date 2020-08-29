Galatasaray'ı şoke eden Mostafa Mohamed ve transfer cevabı! "Onun yeri..."

Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan ve sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği bilinen Zamalek'li golcü Mostafa Mohamed için, kulüp yönetimi konuştu.

Zamalek yöneticilerinden biri, konu ile ilgili Mısır basınına yaptığı açıklamada, oyuncularını Galatasaray'a göndermeyeceklerini iletti.

"TÜRKİYE DEĞİL, AVRUPA!"

İsmi açıklanmayan Zamalek yöneticisi, "Mostafa Mohamed'in yeri Galatasaray ya da Türkiye Ligi değil. Avrupa'nın büyük ligleri." dedi.