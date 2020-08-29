Son dakika: Galatasaray'ı şoke eden Mostafa Mohamed ve transfer cevabı! "Onun yeri..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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'ı şoke eden ve cevabı! "Onun yeri..."

Galatasaray'ı şoke eden Mostafa Mohamed ve transfer cevabı! "Onun yeri..."

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların transfer gündemine yer alan ve 'Yeni Salah' olarak lanse edilen için oyuncunun kulüp  yöneticisi basına konuştu. İşte o sözler ve Galatasaray'a transfer cevabı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın listesinin üst sıralarında yer alan ve sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği bilinen Zamalek'li golcü için, kulüp yönetimi konuştu.

Zamalek yöneticilerinden biri, konu ile ilgili Mısır basınına yaptığı açıklamada, oyuncularını Galatasaray'a göndermeyeceklerini iletti.

"TÜRKİYE DEĞİL, AVRUPA!"
İsmi açıklanmayan Zamalek yöneticisi, "Mostafa Mohamed'in yeri Galatasaray ya da Türkiye Ligi değil. Avrupa'nın büyük ligleri." dedi.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 17:17
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