Galatasaray'ı şoke eden Mostafa Mohamed ve transfer cevabı! "Onun yeri..."
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların transfer gündemine yer alan ve 'Yeni Salah' olarak lanse edilen Mostafa Mohamed için oyuncunun kulüp yöneticisi basına konuştu. İşte o sözler ve Galatasaray'a transfer cevabı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan ve sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği bilinen Zamalek'li golcü Mostafa Mohamed için, kulüp yönetimi konuştu.
Zamalek yöneticilerinden biri, konu ile ilgili Mısır basınına yaptığı açıklamada, oyuncularını Galatasaray'a göndermeyeceklerini iletti.
"TÜRKİYE DEĞİL, AVRUPA!"
İsmi açıklanmayan Zamalek yöneticisi, "Mostafa Mohamed'in yeri Galatasaray ya da Türkiye Ligi değil. Avrupa'nın büyük ligleri." dedi.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 17:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ı şoke eden Mostafa Mohamed ve transfer cevabı! "Onun yeri..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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