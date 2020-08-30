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30 Ağustos 2020, Pazar
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-4-1 sistemi uygulanacak

4-1-4-1 sistemi uygulanacak

Fatih Terim'in öncesindeki planları netleşmeye başladı.

Fatih Terim'in öncesindeki planları netleşmeye başladı. Tecrübeli teknik adam -4-1 sistemi üzerinde duruyor. Feghouli'yi bir kanatta, Babel'i diğer kanatta kullanan tecrübeli hoca Emre Kılınç ve Arda'yı ise şimdilik orta sahada düşünüyor. Terim'in defansif orta saha olarak oynattığı isimse Taylan... Terim, Diagne ve Falcao'yu değişmeli oynatarak ekstra
  1. 30.8.2020
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