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30 Ağustos 2020, Pazar
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Kıyas bile olmaz

Kıyas bile olmaz

Chrıstian Luyindama kendisi ile yapılan soru cevap programında, "Senin için 'ın anlamı nedir?" sorusuna, "" diye cevap verdi.

Chrıstian Luyindama kendisi ile yapılan soru cevap programında, "Senin için 'ın anlamı nedir?" sorusuna, "" diye cevap verdi. "Galatasaray'a gelme nedenin nedir?" denince de "Harika bir takım, stattaki atmosfer başka... Diğer takımlarla kıyaslanamaz bile" açıklamasıyla rakiplere taş attı.
  1. 30.8.2020
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