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30 Ağustos 2020, Pazar
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Florya’da aile havası hakim

Florya’da aile havası hakim

Terim bu sezon daha samimi bir ortam kurmak için çalışmalara devam ediyor.

Terim bu sezon daha samimi bir ortam kurmak için çalışmalara devam ediyor. Sezon öncesi kampında futbolcuların aileleri ve çocuklarının tesislere gelmesi ve hep birlikte zaman geçirmeleri dikkat çekiyor. 'in oyuncularda takım duygusunu artırmayı ve paylaşmayı seven bir futbolcu grubu amaçladığı öğrenildi.
  1. 30.8.2020
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