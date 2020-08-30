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30 Ağustos 2020, Pazar
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Beerschot yolcusu

Aslan'ın ön libero adaylarından Ismaila Cheick Coulibaly elden kaçıyor.

Aslan'ın ön libero adaylarından Ismaila Cheick Coulibaly elden kaçıyor. Sarpsborglu Coulibaly için pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, 1.2 milyon euro'luk bonservis talebini yüksek buldu. 2000 doğumlu Malili genci ekibi 'un, bitirme noktasına geldiği öğrenildi.
  1. 30.8.2020
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