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30 Ağustos 2020, Pazar
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Teklif geçmişte kaldı

Teklif geçmişte kaldı

sezon devre arasında 'a yerine 'yu tercih eden 'ya kapılar kapatıldı.

sezon devre arasında 'a yerine 'yu tercih eden 'ya kapılar kapatıldı. 28 yaşındaki oyuncu, menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edilirken 'in, "Artık ilgilenmiyoruz" cevabı verildi.
  1. 30.8.2020
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