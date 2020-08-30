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30 Ağustos 2020, Pazar
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Johansen takas ediliyor

Johansen takas ediliyor

'ın ön libero adaylarından için , 'la takası için anlaştı.

'ın ön libero adaylarından için , 'la takası için anlaştı. Telegraph'ın iddiasına göre; Fulham 23 yaşındaki Cash için Johansen ile 1 milyon pound verecek.
  1. 30.8.2020
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