Korsan Muslera!
Tek gözünü kapatarak top karşılayan, önündeki yapbozları çözmeye çalışan Muslera bu anları sosyal medyadan paylaştı ve büyük ilgi gördü.
Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonucunda sağ tibia ve fibula kemiğinde kırık oluşan ve bu yüzden de yeşil sahalarda uzun bir süre yer alamayacak olan Fernando Muslera hız kesmeden hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle lisansı çıkarılmayacak ve ocak ayına kadar takıma katılamayacak olan Uruguaylı eldiven buna karşılık kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile hem bedensel hem de zihinsel çalışmalar yaparak hazır hale gelmek için var gücüyle çalışıyor.
Keep going ???????????????? @galatasaray @gsfadl #FPKTO pic.twitter.com/CdRjkD0Gii— Fernando Muslera (@1_Muslera_25) August 28, 2020
- 30.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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