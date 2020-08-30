Malatya yolunda - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Malatya yolunda

yolunda

Malatya yolunda

Diagne ve Falcao'nun yükselen grafiği 'ü ikinci plana attı.

Diagne ve Falcao'nun yükselen grafiği 'ü ikinci plana attı. Geçen sezon attığı gollerle 'ı yarışta tutan Adem ise bu kez idmanlarda sessiz... Terim'in de izin vermesi durumunda 32 yaşındaki futbolcunun oynayabileceği bir takıma gitmek istediği bildirildi. Adem son günlerde Yeni ile anılıyor
  1. 30.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatya yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA