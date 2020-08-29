Fatih Terim'den Deniz Türüç hamlesi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Terim'den flaş hamle! Deniz Türüç...

'den hamlesi!

Fatih Terim'den Deniz Türüç hamlesi!

teknik direktörü 'den sürpriz bir hamlesi geldi. Deneyimli teknik adam, forması giyen 'ü kadrosunda görmek istiyor.

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden flaş bir ismi gündemine aldı. A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı takımda , forması giyen 'ü kadrosunda görmek istiyor.

BONSERVİSİNİ AL GEL!
Sarı-kırmızılı yönetimin Deniz Türüç ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'deki bonservisini alması istendi. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 30.08.2020 01:23
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