Fatih Terim'den Deniz Türüç hamlesi!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor.
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Galatasaray flaş bir ismi gündemine aldı. A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor.
BONSERVİSİNİ AL GEL!
Sarı-kırmızılı yönetimin Deniz Türüç ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'deki bonservisini alması istendi. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 01:23
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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