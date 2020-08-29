Son dakika: Galatasaray için Cabezas'tan resmi transfer açıklaması! "Bedava bile giderim" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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için Cabezas'tan resmi açıklaması! "Bedava oynarım"

Galatasaray için Cabezas'tan resmi transfer açıklaması! "Bedava oynarım"

'da son dakika haberi... Kısa süre önce sarı kırmızılıların gündemine gelen Kolombiyalı savunmacı , ülkesinin basınına konuştu. 23 yaşındaki stoper, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da bedava oynarım!" dedi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın gündeminin üst sıralarında olduğu iddia edilen Kolombiyalı stoper , ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

El VBAR Caracol'a açıklamalarda bulunan genç oyuncu, kendisine yöneltilen Galatasaray ve transfer sorusunu yanıtlarken, sarı kırmızılıların henüz resmi bir teklif getirmediğini ve haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.

"BEDAVA OYNARIM!"
Öte yandan Cabezas, konuşmasının devamında, "Galatasaray'a transfer olacağım şu an için yalan ve bunlar dedikodudan ibaret. Ancak, kim böyle harika bir takımda oynamak istemez ki? Hatta oraya bedava bile giderim!" dedi.

Oscar Cabezas geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkarken 1 gol üretmişti.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 12:13
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