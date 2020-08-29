Galatasaray için Cabezas'tan resmi transfer açıklaması! "Bedava oynarım"

Galatasaray'ın transfer gündeminin üst sıralarında olduğu iddia edilen Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

El VBAR Caracol'a açıklamalarda bulunan genç oyuncu, kendisine yöneltilen Galatasaray ve transfer sorusunu yanıtlarken, sarı kırmızılıların henüz resmi bir teklif getirmediğini ve haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.

"BEDAVA OYNARIM!"

Öte yandan Cabezas, konuşmasının devamında, "Galatasaray'a transfer olacağım şu an için yalan ve bunlar dedikodudan ibaret. Ancak, kim böyle harika bir takımda oynamak istemez ki? Hatta oraya bedava bile giderim!" dedi.

Oscar Cabezas geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkarken 1 gol üretmişti.