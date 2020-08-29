Galatasaray için Cabezas'tan resmi transfer açıklaması! "Bedava oynarım"
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Kısa süre önce sarı kırmızılıların gündemine gelen Kolombiyalı savunmacı Oscar Cabezas, ülkesinin basınına konuştu. 23 yaşındaki stoper, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da bedava oynarım!" dedi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın transfer gündeminin üst sıralarında olduğu iddia edilen Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
El VBAR Caracol'a açıklamalarda bulunan genç oyuncu, kendisine yöneltilen Galatasaray ve transfer sorusunu yanıtlarken, sarı kırmızılıların henüz resmi bir teklif getirmediğini ve haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.
"BEDAVA OYNARIM!"
Öte yandan Cabezas, konuşmasının devamında, "Galatasaray'a transfer olacağım şu an için yalan ve bunlar dedikodudan ibaret. Ancak, kim böyle harika bir takımda oynamak istemez ki? Hatta oraya bedava bile giderim!" dedi.
Oscar Cabezas geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkarken 1 gol üretmişti.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 12:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray için Cabezas'tan resmi transfer açıklaması! "Bedava oynarım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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