Transfere dev kaynak! Galatasaray'a 2 orta saha birden

Uzun süredir orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor. Mali anlamda temkinli davranan sarı-kırmızılılar dev bir transfer kaynağı yarattı ve iki bombayı birden patlatarak Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.