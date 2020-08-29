Transfere dev kaynak! Galatasaray'a 2 orta saha birden
Uzun süredir orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor. Mali anlamda temkinli davranan sarı-kırmızılılar dev bir transfer kaynağı yarattı ve iki bombayı birden patlatarak Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:05
Güncelleme: 29.08.2020 12:05
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Süper Lig fikstürünün açıklanmasının ardından Galatasaray transferde hız kazandı.
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Ligin 2. haftasında Medipol Başakşehir, 3. haftasında ise Fenerbahçe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar transferde elini çabuk tutma kararı aldı.
Galatasaray, orta saha mevkisinde takıma direkt katkı sağlayacak iki ismi kadrosuna katmak istiyor.
GALATASARAY'A DEV KAYNAK! Mali yönden emin adımlar atmak isteyen ve transferde hata kabul etmeyen Galatasaray yönetimine müjdeli haber geldi.
5 MİLYON DOLAR BEKLENİYOR! Milliyet'in haberine göre, transfer yapmak için kaynak arayan Galatasaray yönetimi locaların satılmasını bekliyor. Nakit sorunu yaşayan sarı-kırmızılılara loca satışı hayat verecek.