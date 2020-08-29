Transfere dev kaynak! Galatasaray'a 2 orta saha birden - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Transfere dev kaynak! Galatasaray'a 2 orta saha birden

Uzun süredir orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor. Mali anlamda temkinli davranan sarı-kırmızılılar dev bir transfer kaynağı yarattı ve iki bombayı birden patlatarak Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:05 Güncelleme: 29.08.2020 12:05
Transfere dev kaynak! Galatasaray'a 2 orta saha birden

Süper Lig fikstürünün açıklanmasının ardından Galatasaray transferde hız kazandı.

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Transfere dev kaynak! Galatasaray'a 2 orta saha birden

Ligin 2. haftasında Medipol Başakşehir, 3. haftasında ise Fenerbahçe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar transferde elini çabuk tutma kararı aldı.

Transfere dev kaynak! Galatasaray'a 2 orta saha birden

Galatasaray, orta saha mevkisinde takıma direkt katkı sağlayacak iki ismi kadrosuna katmak istiyor.

Transfere dev kaynak! Galatasaray'a 2 orta saha birden

GALATASARAY'A DEV KAYNAK!
Mali yönden emin adımlar atmak isteyen ve transferde hata kabul etmeyen Galatasaray yönetimine müjdeli haber geldi.

Transfere dev kaynak! Galatasaray'a 2 orta saha birden

5 MİLYON DOLAR BEKLENİYOR!
Milliyet'in haberine göre, transfer yapmak için kaynak arayan Galatasaray yönetimi locaların satılmasını bekliyor. Nakit sorunu yaşayan sarı-kırmızılılara loca satışı hayat verecek.

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