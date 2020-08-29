Galatasaray gol makinesi Weissman için bastırıyor! 3 dev kulübe transfer çalımı
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar gelecek sezon forvet hattını mutlaka güçlendirmek isterken, İsrailli gol makinesi Shon Weissman'a kancayı atmıştı. Aktarılan bilgilere göre Real Valladolid'in anlaşmaya çok yaklaştığı yıldız golcü için Aslan vites yükseltti ve araya girdi! İşte ayrıntılar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezona iddialı bir şekilde başlamak isteyen Galatasaray, Radamel Falcao'nun yanına gol makinesini getirmeye hazılanıyor. Sarı kırmızılılar uzun süredir transfer gündeminde tuttuğu İsrailli golcü Shon Weissman için kritik bir müdahale yaptı.
Aktarılan bilgilere göre Weissman, kısa süre öncesine kadar İspanyol ekibi Real Valladolid ile neredeyse anlaşma noktasına gelmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray dahil olmak üzere Schalke 04 ve Glasgow Rangers, oyuncu için girişimlerini hızlandırdı.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Weissman'ın kulübü Wolfberger'in temel önceliği oyuncusunun piyasasını yükseltmek ve kazanacağı bonservis rakamını uç noktaya çekmek.
PAZARLIKLAR SON BULUYOR
Öte yandan Galatasaray, Schalke, Glasgow ve Real Valladolid'in talip olduğu Weissman için kararın kısa süre içerisinde verileceği ifade edildi.
- 29.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray gol makinesi Weissman için bastırıyor! 3 dev kulübe transfer çalımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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