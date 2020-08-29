Son dakika: Galatasaray gol makinesi Weissman için bastırıyor! 3 dev kulübe transfer çalımı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray gol makinesi için bastırıyor! 3 dev kulübe transfer çalımı

gol makinesi Weissman için bastırıyor! 3 dev kulübe çalımı

Galatasaray gol makinesi Weissman için bastırıyor! 3 dev kulübe transfer çalımı

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar gelecek sezon forvet hattını mutlaka güçlendirmek isterken, İsrailli gol makinesi 'a kancayı atmıştı. Aktarılan bilgilere göre Real Valladolid'in anlaşmaya çok yaklaştığı yıldız golcü için Aslan vites yükseltti ve araya girdi! İşte ayrıntılar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezona iddialı bir şekilde başlamak isteyen , Radamel Falcao'nun yanına gol makinesini getirmeye hazılanıyor. Sarı kırmızılılar uzun süredir gündeminde tuttuğu İsrailli golcü için kritik bir müdahale yaptı.

Aktarılan bilgilere göre Weissman, kısa süre öncesine kadar İspanyol ekibi Real Valladolid ile neredeyse anlaşma noktasına gelmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray dahil olmak üzere Schalke 04 ve Glasgow Rangers, oyuncu için girişimlerini hızlandırdı.

ŞİMDİ NE OLACAK?
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Weissman'ın kulübü Wolfberger'in temel önceliği oyuncusunun piyasasını yükseltmek ve kazanacağı bonservis rakamını uç noktaya çekmek.

PAZARLIKLAR SON BULUYOR
Öte yandan Galatasaray, Schalke, Glasgow ve Real Valladolid'in talip olduğu Weissman için kararın kısa süre içerisinde verileceği ifade edildi.


  1. 29.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray gol makinesi Weissman için bastırıyor! 3 dev kulübe transfer çalımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA