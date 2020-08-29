Galatasaray gol makinesi Weissman için bastırıyor! 3 dev kulübe transfer çalımı

Sezona iddialı bir şekilde başlamak isteyen Galatasaray, Radamel Falcao'nun yanına gol makinesini getirmeye hazılanıyor. Sarı kırmızılılar uzun süredir transfer gündeminde tuttuğu İsrailli golcü Shon Weissman için kritik bir müdahale yaptı.

Aktarılan bilgilere göre Weissman, kısa süre öncesine kadar İspanyol ekibi Real Valladolid ile neredeyse anlaşma noktasına gelmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray dahil olmak üzere Schalke 04 ve Glasgow Rangers, oyuncu için girişimlerini hızlandırdı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Weissman'ın kulübü Wolfberger'in temel önceliği oyuncusunun piyasasını yükseltmek ve kazanacağı bonservis rakamını uç noktaya çekmek.

PAZARLIKLAR SON BULUYOR

Öte yandan Galatasaray, Schalke, Glasgow ve Real Valladolid'in talip olduğu Weissman için kararın kısa süre içerisinde verileceği ifade edildi.



