Galatasaray'da Jimmy Durmaz ayrılığa çok yakın! Süper Lig ekibine transfer...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve istediği verimi alamadığı Jimmy Durmaz, ayrılığa çok yakın.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre İsveçli futbolcu, kısa süre içerisinde son kararını verecek.

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Öte yandan Jimmy Durmaz geçtiğimiz günlerde Denizlispor ile anlaşma noktarsına gelmişti. Bu esnada Kayserispor da devreye girince, tecrübeli futbolcu transfer için süre istedi. Jimmy Durmaz, kısa süre içerisinde son kararını açıklayacak.

Jimmy Durmaz, kariyeri boyunca toplam 328 maça çıkarken 48 gol kaydetti ve 38 asist üretti.