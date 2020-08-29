Galatasaray'da Jimmy Durmaz ayrılığa çok yakın! Süper Lig ekibine transfer... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Süper Lig ekibine transfer...

'da Jimmy Durmaz ayrılığa çok yakın! Süper Lig ekibine ...

Galatasaray'da Jimmy Durmaz ayrılığa çok yakın! Süper Lig ekibine transfer...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve istediği verimi alamadığı Jimmy Durmaz, Süper Lig ekibine transfer oluyor. İşte detaylar...

'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve istediği verimi alamadığı Jimmy Durmaz, ayrılığa çok yakın.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre İsveçli futbolcu, kısa süre içerisinde son kararını verecek.

2 SEÇENEĞİ VAR
Öte yandan Jimmy Durmaz geçtiğimiz günlerde ile anlaşma noktarsına gelmişti. Bu esnada da devreye girince, tecrübeli futbolcu için süre istedi. Jimmy Durmaz, kısa süre içerisinde son kararını açıklayacak.

Jimmy Durmaz, kariyeri boyunca toplam 328 maça çıkarken 48 gol kaydetti ve 38 asist üretti.

  1. 29.08.2020
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