Galatasaray'da Jimmy Durmaz ayrılığa çok yakın! Süper Lig ekibine transfer...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve istediği verimi alamadığı Jimmy Durmaz, Süper Lig ekibine transfer oluyor. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve istediği verimi alamadığı Jimmy Durmaz, ayrılığa çok yakın.
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre İsveçli futbolcu, kısa süre içerisinde son kararını verecek.
2 SEÇENEĞİ VAR
Öte yandan Jimmy Durmaz geçtiğimiz günlerde Denizlispor ile anlaşma noktarsına gelmişti. Bu esnada Kayserispor da devreye girince, tecrübeli futbolcu transfer için süre istedi. Jimmy Durmaz, kısa süre içerisinde son kararını açıklayacak.
Jimmy Durmaz, kariyeri boyunca toplam 328 maça çıkarken 48 gol kaydetti ve 38 asist üretti.
- 29.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Jimmy Durmaz ayrılığa çok yakın! Süper Lig ekibine transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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