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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Muslera çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

Muslera çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

Geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık geçiren ve rehabilitasyon döneminde olan 'ın başarılı file bekçisi yaptığı çalışmalarla formunu koruyor.

maçında girdiği ikili mücadele sonucunda sağ tibia ve fibula kemiğinde kırık oluşan ve bu yüzden de yeşil sahalardan uzun bir süre uzak kalacak olan 'ın Uruguaylı kalecisi , çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başarılı eldiven, idmanlarla ile ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı. Muslera, kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile birlikte yaptığı çalışmalarla sakatlık döneminde de formunu korumayı sürdürüyor.

  1. 29.08.2020
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