Göztepe'den Yunus Akgün hamlesi!
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e Süper Lig'den talip çıktı. Yeni sezon öncesi iddialı bir takım kurmak isteyen Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, 20 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'le görüşme gerçekleştirdi.
Süper Lig'de transfer döneminde Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün peşine düştü. Sarı-kırmızılıların, renktaşı Galatasaray'dan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in yakın dostu olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü. Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç forvet, geçen sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı. Yunus ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe'ye attı.
- 29.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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