Göztepe'den Yunus Akgün hamlesi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Yakın dostlar görüştü! Galatasaray'ın genç yıldızı Göztepe'ye

'den hamlesi!

Göztepe'den Yunus Akgün hamlesi!

'ın genç yıldızı 'e 'den talip çıktı. Yeni sezon öncesi iddialı bir takım kurmak isteyen 'de başkan , 20 yaşındaki futbolcu için 'le görüşme gerçekleştirdi.

'de transfer döneminde Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in temsilcisi , 'ın genç futbolcusu 'ün peşine düştü. Sarı-kırmızılıların, renktaşı Galatasaray'dan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi. Başkan 'in yakın dostu olan Galatasaray teknik direktörü 'le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü. Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç forvet, geçen sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı. Yunus ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe'ye attı.

  1. 29.08.2020
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