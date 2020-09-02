Son dakika transfer haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nu KAP'a bildirdi!

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Anagold 24 Erzincanspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı. Bir süredir sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.



İLK AÇIKLAMALAR GELDİ!

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma ve Abdurrahim Başkanıma teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için, Galatasaray camiası için, benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah.

Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile birlikte atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz. Şampiyonluklara, galibiyetlere, maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda da güzel olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.