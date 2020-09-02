Galatasaray'da Younes Belhanda transferine engel! Ayrılmasını istemiyorlar - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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Younes transferine engel! Ayrılmasını istemiyorlar

Younes Belhanda transferine engel! Ayrılmasını istemiyorlar

'da personelleri, ismi ve ekipleriyle anılan Faslı futbolcu Younes 'nın takımdan ayrılmasını istemiyor.

'da disiplinsiz hareketleri ve inişli çıkışlı performansı nedeniyle taraftar ile arası açılan Younes için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı yönetim satış listesine konulan Belhanda için ve ekipleriyle görüşmelerini yürütürken, ayrılık planlarından uzak bir şekilde çalışmalarını sürdüren Faslı yıldız ise kariyerine Cimbom'da devam etmeyi düşünüyor.

İSTANBUL'A ÇOK ALIŞTI

Ajansspor'un haberine göre; 3 yıldır ailesiyle birlikte 'da hayatını sürdüren 30 yaşındaki futbolcu artık bu şehre çok alıştı ve çocukları da Türkçe öğrendi. Futbol okulunda top koşturan küçük oğlu ise adeta 'nın neşesi oldu.

FLORYA ÇALIŞANLARI AYRILIĞI İSTEMİYOR

Belhanda'nın oğlu Muhammad teknik direktör 'e "Dede" diye hitap ediyor. Tecrübeli futbolcu Florya'daki tüm tarafından da çok seviliyor. Alçak gönüllü ve içten davranışlarıyla herkesin sevgisini kazanan 10 numaranın satılmasını tesisteki kimse istemiyor.

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmaya çıkan Younes Belhanda, 7 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 16:22
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