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03 Eylül 2020, Perşembe
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Mecburi sistem: 4-3-1-2

Mecburi sistem: 4-3-1-2

Hala ön libero ve 8 numara bekleyen , oyun sistemini revize etti. Eldeki kadroya göre bir oyun sistemi kurdu.

Hala ön libero ve 8 numara bekleyen , oyun sistemini revize etti. Eldeki kadroya göre bir oyun sistemi kurdu: 4-3-1-2. İdeal ön libero ve ideal 8 numaraya ihtiyaç du yulmayan bu sistemde Terim, ileride Diagne ile Falcao'yu çift forvet oynatıyor. Arkalarında Arda'ya şans veriyor. 3'lü orta saha ise Emre Kılınç, Taylan ve Donk'tan oluşuyor.

  1. 3.9.2020
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