Beşiktaş ve Galatasaray'ın gözdesi Henriksen'e Porto talip oldu!
Son dakika transfer haberi... İsmi Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Norveçli orta saha Markus Henriksen için Portekiz devi Porto da devreye girdi. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun, 28 yaşındaki yıldızın transfer edilmesi için yönetime rapor sunduğu belirtildi.
Hull City'den ayrıldıktan sonra Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen Markus Henriksen, Portekiz devi Porto ile görüşmelere başladı.
Norveç'ten Verdens Gang'ın haberine göre; bonservisi elinde olan Henriksen için Porto devreye girdi. Porto'nun teknik patronu Sergio Conceiçao'nun 28 yaşındaki Norveçli yıldız için istekli olduğu ve yönetime rapor sunduğu belirtildi.
SON KARARINI VERECEK
Henriksen'in milli takım maçlarının ardından kulüplerle tekrar görüşeceği ve son görüşmelerin ardından kararını vereceği vurgulandı.
Futbola ülkesinin takımlarından Rosenborg'da başlayan ve ardından Hollanda ekibi AZ Alkmaar'daki performansıyla adını duyuran Markus Henriksen, kariyerinde 353 maça çıktı ve 60 gol atıp 44 asist yaptı.
- 06.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın gözdesi Henriksen'e Porto talip oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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