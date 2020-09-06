Beşiktaş ve Galatasaray'ın gözdesi Henriksen'e Porto talip oldu!

Hull City'den ayrıldıktan sonra Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen Markus Henriksen, Portekiz devi Porto ile görüşmelere başladı.

Norveç'ten Verdens Gang'ın haberine göre; bonservisi elinde olan Henriksen için Porto devreye girdi. Porto'nun teknik patronu Sergio Conceiçao'nun 28 yaşındaki Norveçli yıldız için istekli olduğu ve yönetime rapor sunduğu belirtildi.

SON KARARINI VERECEK

Henriksen'in milli takım maçlarının ardından kulüplerle tekrar görüşeceği ve son görüşmelerin ardından kararını vereceği vurgulandı.

Futbola ülkesinin takımlarından Rosenborg'da başlayan ve ardından Hollanda ekibi AZ Alkmaar'daki performansıyla adını duyuran Markus Henriksen, kariyerinde 353 maça çıktı ve 60 gol atıp 44 asist yaptı.