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06 Eylül 2020, Pazar
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ve 'ın gözdesi Henriksen'e talip oldu!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın gözdesi Henriksen'e Porto talip oldu!

haberi... İsmi ve 'la anılan Norveçli orta saha için Portekiz devi da devreye girdi. Teknik direktör 'nun, 28 yaşındaki yıldızın transfer edilmesi için yönetime rapor sunduğu belirtildi.

'den ayrıldıktan sonra devleri ve 'ın gündemine gelen , Portekiz devi ile görüşmelere başladı.

Norveç'ten Verdens Gang'ın haberine göre; bonservisi elinde olan Henriksen için Porto devreye girdi. Porto'nun teknik patronu 'nun 28 yaşındaki Norveçli yıldız için istekli olduğu ve yönetime rapor sunduğu belirtildi.

SON KARARINI VERECEK

Henriksen'in milli takım maçlarının ardından kulüplerle tekrar görüşeceği ve son görüşmelerin ardından kararını vereceği vurgulandı.

ülkesinin takımlarından Rosenborg'da başlayan ve ardından ekibi AZ Alkmaar'daki performansıyla adını duyuran Markus Henriksen, kariyerinde 353 maça çıktı ve 60 gol atıp 44 asist yaptı.

  1. 06.09.2020
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