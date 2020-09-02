Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Giuliano transferde tercihini yaptı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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mı, mi? transferde tercihini yaptı!

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Giuliano transferde tercihini yaptı!

ile arasında bölgesi için çıkan savaşında kazanan sarı-lacivertli ekip oldu. Brezilyalı yıldız kulübüyle sözleşmesini feshettikten sonra Fenerbahçe'ye imzayı atacak.

bölgesi için arayışlarını sürdüren iki devi ile , Brezilyalı yıldız 'nun transferi için karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha için ilgisi oluşması üzerine kurmaylarıyla bir toplantı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı 'un, "Galatasaray'a gideceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" dediği öne sürülmüştü.

Erol Bulut'un onay vermesi üzerine hemen harekete geçen sarı-lacivertli ekip, eski futbolcusunun transferinde sona yaklaştı.

Sabah'ın haberine göre; Suudi ekibi ile olan sözleşmesini fest etmek üzere olan Giuliano, kulübüyle bağlarını koparmasının ardından Fenerbahçe'ye imza atacak.

Geçtiğimiz sezon Al Nasr formasıyla 33 karşılaşmya çıkan Giuliano, 12 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 02.09.2020
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