Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Giuliano transferde tercihini yaptı!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 numara bölgesi için çıkan Giuliano savaşında kazanan sarı-lacivertli ekip oldu. Brezilyalı yıldız kulübüyle sözleşmesini feshettikten sonra Fenerbahçe'ye imzayı atacak.
10 numara bölgesi için arayışlarını sürdüren iki Süper Lig devi Galatasaray ile Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Giuliano'nun transferi için karşı karşıya gelmişti.
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha için ilgisi oluşması üzerine kurmaylarıyla bir toplantı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Galatasaray'a gideceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" dediği öne sürülmüştü.
Erol Bulut'un onay vermesi üzerine hemen harekete geçen sarı-lacivertli ekip, eski futbolcusunun transferinde sona yaklaştı.
Sabah'ın haberine göre; Suudi ekibi Al Nasr ile olan sözleşmesini fest etmek üzere olan Giuliano, kulübüyle bağlarını koparmasının ardından Fenerbahçe'ye imza atacak.
Geçtiğimiz sezon Al Nasr formasıyla 33 karşılaşmya çıkan Giuliano, 12 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.
- 02.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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