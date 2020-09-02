Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Bilal Budak'ı kadrosuna kattı!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de operasyon sürüyor. Bir yandan tecrübeli isimlerle kısa vadede başarı hedefleyen sarı-lacivertliler gelecek vaat eden futbolcuları da kadrosuna katarak dengeli bir kadro oluşturuyor. Bu sezon gençleşme harekatı kapsamında Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'a imza attıran Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Manisaspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı.







BİLAL BUDAK KİMDİR?

Bilak Budak 16 yaşında ve orta saha mevkinde görev yapıyor. Bilak Budak bu sezon Manisaspor formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Bilak Budak kupa dahil olmak üzere toplamda 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

EROL BULUT'UN TAKİBİNDEYDİ!

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Alanyaspor'un başında olduğu dönemde Bilal Budak'ın peşine düşmüştü. Bulut bir süredir takip ettiği genç oyuncu ile sarı-lacivertli takımda buluştu. Tekniği ve hızı ile dikkat çeken Bilal Budak, hem orta sahada hem de forvette görev yapabiliyor.