Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Bilal Budak'ı kadrosuna kattı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Genç yıldız adayı F.Bahçe'de! İmzaya geliyor

Son dakika haberi: 'ı kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Bilal Budak'ı kadrosuna kattı!

Son dakika haberine göre çalışmalarına tam gaz devam eden , ’un genç futbolcususu ’ı kadrosuna kattı. Budak'ın yakın zamanda 'da olması bekleniyor.

Transferin hızlı takımı 'de operasyon sürüyor. Bir yandan tecrübeli isimlerle kısa vadede başarı hedefleyen sarı-lacivertliler gelecek vaat eden futbolcuları da kadrosuna katarak dengeli bir kadro oluşturuyor. Bu sezon gençleşme harekatı kapsamında Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve 'dan Barış Sungur'a imza attıran Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi. Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, 'un 16 yaşındaki futbolcusu 'ı kadrosuna kattı.



BİLAL BUDAK KİMDİR?
Bilak Budak 16 yaşında ve orta saha mevkinde görev yapıyor. Bilak Budak bu sezon Manisaspor formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Bilak Budak kupa dahil olmak üzere toplamda 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

EROL BULUT'UN TAKİBİNDEYDİ!
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Alanyaspor'un başında olduğu dönemde Bilal Budak'ın peşine düşmüştü. Bulut bir süredir takip ettiği genç oyuncu ile sarı-lacivertli takımda buluştu. Tekniği ve hızı ile dikkat çeken Bilal Budak, hem orta sahada hem de forvette görev yapabiliyor.

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 13:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Bilal Budak'ı kadrosuna kattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA