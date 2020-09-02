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02 Eylül 2020, Çarşamba
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'ye müjdesi! masadan kalktı

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Lyon masadan kalktı

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden 'de takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Fransız ekibi , bir süredir sarı-lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı için temaslarını sürdürüyordu. Fenerbahçe'nin talep ettiği rakamdan uzak bir teklif yapan Lyon pazarlıkları sonlandırma kararı aldı.

Transferde fırtına gibi esen 'de sıra şimdi de kadrodan gönderilecek isimlere geldi. 11 futbolcusu ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için son teklifini yaptı ve geri çekildi.

Fenerbahçe'nin talep ettiği 8 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar yapan Lyon, Gustavo için son olarak 4 milyon euro bonservis bedeli önerdi ve bu için daha fazla bütçe ayrılmayacağını sarı-lacivertli yönetime iletti.

TRANSFER SÜRECİ ASKIYA ALINDI!
Teknik direktör 'nın ısrarlı bir şekilde transfer edilmesini istediği Gustavo için son kararını veren Lyon Başkanı Aulas, Fenerbahçe'nin talep ettiği "yüksek bonservis" nedeniyle transfer sürecini askıya aldı.

Gustavo'nun transferi için transfer pazarında şu ana kadar istediği ekonomik şartları yakalayamayan Fenerbahçe, transfer döneminin son gününe kadar 6-8 milyon euro bandında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

  1. 02.09.2020
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