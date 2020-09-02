Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Lyon masadan kalktı
Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Fransız ekibi Lyon, bir süredir sarı-lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo için temaslarını sürdürüyordu. Fenerbahçe'nin talep ettiği rakamdan uzak bir teklif yapan Lyon pazarlıkları sonlandırma kararı aldı.
Transferde fırtına gibi esen Fenerbahçe'de sıra şimdi de kadrodan gönderilecek isimlere geldi. 11 futbolcusu ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo için Lyon son teklifini yaptı ve geri çekildi.
Fenerbahçe'nin talep ettiği 8 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar yapan Lyon, Gustavo için son olarak 4 milyon euro bonservis bedeli önerdi ve bu transfer için daha fazla bütçe ayrılmayacağını sarı-lacivertli yönetime iletti.
TRANSFER SÜRECİ ASKIYA ALINDI!
Teknik direktör Rudi Garcia'nın ısrarlı bir şekilde transfer edilmesini istediği Gustavo için son kararını veren Lyon Başkanı Aulas, Fenerbahçe'nin talep ettiği "yüksek bonservis" nedeniyle transfer sürecini askıya aldı.
Gustavo'nun transferi için transfer pazarında şu ana kadar istediği ekonomik şartları yakalayamayan Fenerbahçe, transfer döneminin son gününe kadar 6-8 milyon euro bandında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
- 02.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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