Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia oynamak istediği yeri açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia basın toplantısı düzenledi. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.



İşte Enner Valencia'nın açıklamaları;



"Çok mutluyum. Gerçekten büyük bir kulübe, büyük bir aileye geldim. Geldiğimden bu yana kendimi evimde hissediyorum.



"FORVET POZİSYONUNDA RAHAT EDİYORUM"

En iyi şekilde hazırlanıp ligde en iyi performansımı göstereceğim. Forvet pozisyonunda çok daha rahat ediyorum. Taraftar geldiğim andan beri bana destek oldu ve bu beni rahatlattı.

"KULÜP TARİHİNE ADIMI YAZDIRMAK İSTİYORUM"

En yüksek gol ve asist sayısına ulaşmak için çok çalışacağım. Büyük kulüplerde oynadım, baskıya alışkınım. Kulüp tarihine adımı yazdırmak istiyorum.

Kız kardeşim, ailemle birlikte mutlu bir şekilde ülkesinde duruyor. Bu konunun çözülmesiyle yüzde 100 kendimi hazır buluyorum."



13 NUMARAYI GİYECEK

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Enner Valencia'nın forma numarası da belli oldu. 30 yaşındaki hücum oyuncusu 13 numaralı formayla mücadele verecek.