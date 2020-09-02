Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia oynamak istediği yeri açıkladı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia basın mensuplarının karşısına çıktı. Kulüp tarihine adını yazdırmak istediğini söyleyen Ekvadorlu golcü, "Forvet pozisyonunda çok daha rahat ediyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia basın toplantısı düzenledi. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.
İşte Enner Valencia'nın açıklamaları;
"Çok mutluyum. Gerçekten büyük bir kulübe, büyük bir aileye geldim. Geldiğimden bu yana kendimi evimde hissediyorum.
"FORVET POZİSYONUNDA RAHAT EDİYORUM"
En iyi şekilde hazırlanıp ligde en iyi performansımı göstereceğim. Forvet pozisyonunda çok daha rahat ediyorum. Taraftar geldiğim andan beri bana destek oldu ve bu beni rahatlattı.
"KULÜP TARİHİNE ADIMI YAZDIRMAK İSTİYORUM"
En yüksek gol ve asist sayısına ulaşmak için çok çalışacağım. Büyük kulüplerde oynadım, baskıya alışkınım. Kulüp tarihine adımı yazdırmak istiyorum.
Kız kardeşim, ailemle birlikte mutlu bir şekilde ülkesinde duruyor. Bu konunun çözülmesiyle yüzde 100 kendimi hazır buluyorum."
13 NUMARAYI GİYECEK
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Enner Valencia'nın forma numarası da belli oldu. 30 yaşındaki hücum oyuncusu 13 numaralı formayla mücadele verecek.
- 02.09.2020
- Güncelleme: 02.09.2020 16:32
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor Yönetimi’ni ve futbolcularını kabul etti
- Younes Belhanda transferine engel! Ayrılmasını istemiyorlar
- Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Lyon masadan kalktı
- Beşiktaş'tan flaş kombine kararı!
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia: Kulüp tarihine adımı yazdırmak istiyorum
- Galatasaray'a transfer müjdesi MANU'dan geldi! Resmi teklif...
- Erol Bulut'un gözdesi gemileri yaktı! "Fenerbahçe'yi istiyorum"
- Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! O pozisyon sonrası...
- Fatih Terim şampiyonluk reçetesini yazdı! İşte 2021 model Galatasaray
- Transfer tarihi verdi! Galatasaray'da bomba patlıyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia oynamak istediği yeri açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.