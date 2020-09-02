Erol Bulut'un gözdesi gemileri yaktı! 'Fenerbahçe'yi istiyorum' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Erol Bulut'un gözdesi gemileri yaktı! "Fenerbahçe'yi istiyorum"

Erol Bulut'un gözdesi gemileri yaktı! "Fenerbahçe'yi istiyorum"

Transferde yaptığı üst üste hamlelerle büyük ses getiren Fenerbahçe'de operasyon sürüyor. Hücum hattında büyük bir zenginliğe ulaşmak isteyen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. Erol Bulut'un gözdesi kulübüne Fenerbahçe'de oynamak istediğini iletti.

2 Eylül 2020 Çarşamba 12:28 Güncelleme: 02.09.2020 12:28
Erol Bulut'un gözdesi gemileri yaktı! Fenerbahçe'yi istiyorum

Yaptığı hamlelerle ligden önce transferin şampiyonu olan Fenerbahçe dur durak bilmiyor.

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Erol Bulut'un gözdesi gemileri yaktı! Fenerbahçe'yi istiyorum

Yaz transfer döneminde 11 transfer birden yapan Fenerbahçe bir bombayı daha patlatmak üzere.

Erol Bulut'un gözdesi gemileri yaktı! Fenerbahçe'yi istiyorum

2019/2020 sezonu biter bitmez futbolu bıraktığını açıklayan ve sportif direktör görevine başlayan Emre Belözoğlu'nun bu transferlerin hepsinde imzası var.

Erol Bulut'un gözdesi gemileri yaktı! Fenerbahçe'yi istiyorum

Geçtiğimiz sezon gol yollarında Vedat Muriqi haricinde skor bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler hücum bölgesine ayrı bir önem veriyor.

Erol Bulut'un gözdesi gemileri yaktı! Fenerbahçe'yi istiyorum

Süper Lig'in 21 takımlı olmasının açıklanmasından sonra yoğun bir maç temposuna girecek olan Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

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