Transferde yaptığı üst üste hamlelerle büyük ses getiren Fenerbahçe'de operasyon sürüyor. Hücum hattında büyük bir zenginliğe ulaşmak isteyen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. Erol Bulut'un gözdesi kulübüne Fenerbahçe'de oynamak istediğini iletti.
2 Eylül 2020 Çarşamba 12:28
Güncelleme: 02.09.2020 12:28
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Yaptığı hamlelerle ligden önce transferin şampiyonu olan Fenerbahçe dur durak bilmiyor.
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Yaz transfer döneminde 11 transfer birden yapan Fenerbahçe bir bombayı daha patlatmak üzere.
2019/2020 sezonu biter bitmez futbolu bıraktığını açıklayan ve sportif direktör görevine başlayan Emre Belözoğlu'nun bu transferlerin hepsinde imzası var.
Geçtiğimiz sezon gol yollarında Vedat Muriqi haricinde skor bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler hücum bölgesine ayrı bir önem veriyor.
Süper Lig'in 21 takımlı olmasının açıklanmasından sonra yoğun bir maç temposuna girecek olan Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.