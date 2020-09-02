Borsa İstanbul'da en değerli kulüp Fenerbahçe! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe En değerli kulüp Fenerbahçe!

'da en değerli kulüp !

Borsa İstanbul'da en değerli kulüp Fenerbahçe!

ekiplerinden , 'daki değerinin 3 milyar TL'yi aşmasıyla birlikte Türk tarihinin en değerli kulübü olmayı başardı.

, Borsa'da değerini 3 milyar TL'nin üstüne taşıyarak, Türk tarihinin en değerli kulübü oldu.

Fenerbahçe'yi, 1 milyar 790 milyon TL ile , 1 milyar 250 milyon TL ile ve 782,4 milyon TL ile takip etti.

  1. 02.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Borsa İstanbul'da en değerli kulüp Fenerbahçe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA