Borsa İstanbul'da en değerli kulüp Fenerbahçe!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Borsa İstanbul'daki değerinin 3 milyar TL'yi aşmasıyla birlikte Türk futbol tarihinin en değerli kulübü olmayı başardı.
Fenerbahçe, Borsa'da değerini 3 milyar TL'nin üstüne taşıyarak, Türk futbol tarihinin en değerli kulübü oldu.
Fenerbahçe'yi, 1 milyar 790 milyon TL ile Galatasaray, 1 milyar 250 milyon TL ile Trabzonspor ve 782,4 milyon TL ile Beşiktaş takip etti.
- 02.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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