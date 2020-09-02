Galatasaray'a transfer müjdesi MANU'dan geldi! Resmi teklif...

Orta saha transferi Galatasaray'ın gündeminde en üst sırasında bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hummalı bir çalışma yürüten ve doğrudan katkı sağlayacak bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda Fred ismi ön plana çıktı. Yıldız futbolcunun kulübünden Galatasaray'a transfer müjdesi geldi.