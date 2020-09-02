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Galatasaray'a transfer müjdesi MANU'dan geldi! Resmi teklif...
Orta saha transferi Galatasaray'ın gündeminde en üst sırasında bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hummalı bir çalışma yürüten ve doğrudan katkı sağlayacak bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda Fred ismi ön plana çıktı. Yıldız futbolcunun kulübünden Galatasaray'a transfer müjdesi geldi.
2 Eylül 2020 Çarşamba 13:20
Güncelleme: 02.09.2020 13:20
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Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından Galatasaray'da orta saha arayışları hız kazandı.
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Listesinde birçok isim olan sarı-kırmızılılar takıma doğrudan katkı sağlayacak bir ismi kadrosuna katmayı amaçlıyor.
Zor görünse de Fred transferi Galatasaray'ın gündeminde kalmaya devam ediyor ve her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor.
Manchester Evening gazetesi, Ajax'tan Donny Van de Beek'in transferinin artık bittiğini bildirirken, bu transferden en çok etkilenen isim Fred oldu.
Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız orta sahadan sarı-kırmızılı takıma transfer müjdesi geldi.