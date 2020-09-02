Fred'den haber var! Galatasaray ve transfer...
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerini sürdüren Galatasaray son olarak genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan Manchester Unitedlı Fred için de İngiltere'den yeni bir haber geldi. İşte detaylar
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Manchester Unitedlı Fred ile ilgili İngiliz basınından takımdan ayrılmayacağına dair iddialar geldi.
Manchester Evening'in haberine göre, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, takımda kalacağına inanıyor ve ayrılık planları yapmıyor. Son olarak orta sahaya Ajax'tan Van de Beek'i alan Manchester United'ın 2020-2021'de mücadele edeceği tüm kulvarlarda alternatifli bir kadroya sahip olacağı ve Fred'in de sezon boyunca şans bulacağına inandığına ilişkin bilgilere yer verildi.
Öte yandan Manchester United'a 2018 yılında 59 milyon Euro'ya transfer olup geride kalan sezonda bekleneni verememesine rağmen kulüp içinde sevilen bir isim olduğunun da haberlerde altı çizildi.
2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Fred Premier Lig'de bugüne kadar 92 maça çıktı, 9 gol 7 asistle katkı sağladı.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 01:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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