Fred'den haber var! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Manchester Unitedlı Fred ile ilgili İngiliz basınından takımdan ayrılmayacağına dair iddialar geldi.

Manchester Evening'in haberine göre, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, takımda kalacağına inanıyor ve ayrılık planları yapmıyor. Son olarak orta sahaya Ajax'tan Van de Beek'i alan Manchester United'ın 2020-2021'de mücadele edeceği tüm kulvarlarda alternatifli bir kadroya sahip olacağı ve Fred'in de sezon boyunca şans bulacağına inandığına ilişkin bilgilere yer verildi.

Öte yandan Manchester United'a 2018 yılında 59 milyon Euro'ya transfer olup geride kalan sezonda bekleneni verememesine rağmen kulüp içinde sevilen bir isim olduğunun da haberlerde altı çizildi.

2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Fred Premier Lig'de bugüne kadar 92 maça çıktı, 9 gol 7 asistle katkı sağladı.