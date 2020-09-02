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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Fred'den haber var! ve ...

Fred'den haber var! Galatasaray ve transfer...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerini sürdüren son olarak genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan için de 'den yeni bir haber geldi. İşte detaylar

'ın gündeminde olduğu iddia edilen ile ilgili İngiliz basınından takımdan ayrılmayacağına dair iddialar geldi.

Manchester Evening'in haberine göre, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, takımda kalacağına inanıyor ve ayrılık planları yapmıyor. Son olarak orta sahaya Ajax'tan Van de Beek'i alan Manchester United'ın 2020-2021'de mücadele edeceği tüm kulvarlarda alternatifli bir kadroya sahip olacağı ve Fred'in de sezon boyunca şans bulacağına inandığına ilişkin bilgilere yer verildi.

Öte yandan Manchester United'a 2018 yılında 59 milyon Euro'ya transfer olup geride kalan sezonda bekleneni verememesine rağmen kulüp içinde sevilen bir isim olduğunun da haberlerde altı çizildi.

2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Fred 'de bugüne kadar 92 maça çıktı, 9 gol 7 asistle katkı sağladı.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 01:08
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