Ya Beşiktaş ya Fenerbahçe! Nikola Kalinic transferi resmen açıklanıyor

Uzun süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kalinic için İtalyan basını önemli bir haberi okuyucularıyla paylaştı.

SERGEN YALÇIN KALINIC'İ İSTİYOR

Balotelli'yi veto eden Sergen Yalçın'ın Nikola Kalinic transferine onay verdiği ifade edilirken, oyuncunun takımına dahil olması halinde formayı vereceği kaydedildi.

Öte yandan Nikola Kalinic'in menajerinin şu anda İstanbul'da olduğu ve Beşiktaş ile el sıkıştığı ifade edildi. Atletico Madrid'in de bu operasyona yeşil ışık yaktığı kaydedilirken, 2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık gönderileceği aktarıldı. Siyah beyazlılardan 3 milyon euro yıllık maaş talep eden Kalinic ile de 1.8 milyon euroya el sıkışıldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE 2. TERCİH

Bununla beraber Kalinic'in menajerinin Fenerbahçeli yetkililerle de görüşme halinde olduğu ve müzakerelerin son aşamaya geldiği yazıldı.

F.BAHÇE'NİN ACİL FORVETE İHTİYACI VAR

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışıyla beraber bir forvet arayışına girecek Fenerbahçe'nin işi sıkı tuttuğu ve Kalinic transferini bitirmek istediği öğrenildi.

TRANSFER KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANABİLİR

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yapılan transfer görüşmesinin artık son aşamaya geldiği yazılırken, kısa süre içerisinde oyuncunun bir takımı tercih edeceği ve resmi açıklamanın geleceği okuyuculara aktarıldı.