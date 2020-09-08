Ya Beşiktaş ya Fenerbahçe! Nikola Kalinic transferi resmen açıklanıyor
Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde sona geldi... Uzun süredir bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Kalinic ile ilgilenen Süper Lig'in 2 devi için karar zamanı. İtalyan basını konu ile ilgili yazdığı haberde transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağını yazdı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Uzun süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kalinic için İtalyan basını önemli bir haberi okuyucularıyla paylaştı.
SERGEN YALÇIN KALINIC'İ İSTİYOR
Balotelli'yi veto eden Sergen Yalçın'ın Nikola Kalinic transferine onay verdiği ifade edilirken, oyuncunun takımına dahil olması halinde formayı vereceği kaydedildi.
Öte yandan Nikola Kalinic'in menajerinin şu anda İstanbul'da olduğu ve Beşiktaş ile el sıkıştığı ifade edildi. Atletico Madrid'in de bu operasyona yeşil ışık yaktığı kaydedilirken, 2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık gönderileceği aktarıldı. Siyah beyazlılardan 3 milyon euro yıllık maaş talep eden Kalinic ile de 1.8 milyon euroya el sıkışıldığı öğrenildi.
FENERBAHÇE 2. TERCİH
Bununla beraber Kalinic'in menajerinin Fenerbahçeli yetkililerle de görüşme halinde olduğu ve müzakerelerin son aşamaya geldiği yazıldı.
F.BAHÇE'NİN ACİL FORVETE İHTİYACI VAR
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışıyla beraber bir forvet arayışına girecek Fenerbahçe'nin işi sıkı tuttuğu ve Kalinic transferini bitirmek istediği öğrenildi.
TRANSFER KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANABİLİR
Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yapılan transfer görüşmesinin artık son aşamaya geldiği yazılırken, kısa süre içerisinde oyuncunun bir takımı tercih edeceği ve resmi açıklamanın geleceği okuyuculara aktarıldı.
- 08.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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