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08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Ya Beşiktaş ya Fenerbahçe! Transfer resmen açıklanıyor...

Ya ya ! transferi resmen açıklanıyor

Ya Beşiktaş ya Fenerbahçe! Nikola Kalinic transferi resmen açıklanıyor

ve , transferde sona geldi... Uzun süredir bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Kalinic ile ilgilenen Süper Lig'in 2 devi için karar zamanı. İtalyan basını konu ile ilgili yazdığı haberde transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağını yazdı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Uzun süredir ve 'nin gündeminde olan Kalinic için İtalyan basını önemli bir haberi okuyucularıyla paylaştı.

SERGEN YALÇIN KALINIC'İ İSTİYOR
Balotelli'yi veto eden Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği ifade edilirken, oyuncunun takımına dahil olması halinde formayı vereceği kaydedildi.

Öte yandan Nikola Kalinic'in menajerinin şu anda İstanbul'da olduğu ve Beşiktaş ile el sıkıştığı ifade edildi. Atletico Madrid'in de bu operasyona yeşil ışık yaktığı kaydedilirken, 2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık gönderileceği aktarıldı. Siyah beyazlılardan 3 milyon euro yıllık maaş talep eden Kalinic ile de 1.8 milyon euroya el sıkışıldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE 2. TERCİH
Bununla beraber Kalinic'in menajerinin Fenerbahçeli yetkililerle de görüşme halinde olduğu ve müzakerelerin son aşamaya geldiği yazıldı.

F.BAHÇE'NİN ACİL FORVETE İHTİYACI VAR
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışıyla beraber bir forvet arayışına girecek Fenerbahçe'nin işi sıkı tuttuğu ve Kalinic transferini bitirmek istediği öğrenildi.

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TRANSFER KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANABİLİR
Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yapılan görüşmesinin artık son aşamaya geldiği yazılırken, kısa süre içerisinde oyuncunun bir takımı tercih edeceği ve resmi açıklamanın geleceği okuyuculara aktarıldı.

  1. 08.09.2020
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