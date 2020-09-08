Son dakika: Fenerbahçe'de 4 futbolcuya lisans çıkarıldı! İşte o isimler...
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe takımdaki 4 futbolcunun lisansını çıkardı. Sarı-lacivertli takım Miha Zajc, Zanka, Michael Frey ve Jailson'a TFF'den lisans çıkardı.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hangi oyunculara lisans çıkarılacağı büyük bir merak konusu olmuştu. 12 ismi transfer eden ve henüz bu futbolcuları TFF'ye bildirmeyen sarı-lacivertliler takımdaki mevcut 4 oyuncuya lisans çıkardı. Jailson ve Zanka ile birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan Miha Zajc ve Michael Frey'in de lisansı çıkarıldı.
YENİ TRANSFERLER BEKLENİYOR!
Fenerbahçe taraftarı yeni transferlerin lisansının çıkmasını heyecanla bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim en kısa zamanda Bankalar Birliği anlaşmasını imzalayıp takıma katılan yeni isimleri Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçına yetiştirmeyi amaçlıyor.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 17:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe'de 4 futbolcuya lisans çıkarıldı! İşte o isimler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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