Son dakika: Fenerbahçe'de 4 futbolcuya lisans çıkarıldı! İşte o isimler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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: 'de 4 futbolcuya lisans çıkarıldı! İşte o isimler...

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 futbolcuya lisans çıkarıldı! İşte o isimler...

çalışmalarına devam eden takımdaki 4 futbolcunun lisansını çıkardı. Sarı-lacivertli takım , Zanka, ve 'a 'den lisans çıkardı.

'de yeni sezon öncesi hangi oyunculara lisans çıkarılacağı büyük bir merak konusu olmuştu. 12 ismi eden ve henüz bu futbolcuları 'ye bildirmeyen sarı-lacivertliler takımdaki mevcut 4 oyuncuya lisans çıkardı. ve Zanka ile birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan ve 'in de lisansı çıkarıldı.

YENİ TRANSFERLER BEKLENİYOR!
Fenerbahçe taraftarı yeni transferlerin lisansının çıkmasını heyecanla bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim en kısa zamanda Birliği anlaşmasını imzalayıp takıma katılan yeni isimleri 'in ilk haftasındaki maçına yetiştirmeyi amaçlıyor.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 17:41
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