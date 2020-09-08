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Ne Kalinic ne Zahavi...Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!

Son dakika transfer haberi... Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmak üzere olan Fenerbahçe, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ses getirecek bir transfer harekatına başladı. Sarı-lacivertliler, gündemine aldığı dünyaca ünlü golcüye yıllık 5 milyon euro önerirken, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

8 Eylül 2020 Salı 15:23 Güncelleme: 08.09.2020 15:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





