Ne Kalinic ne Zahavi...Muriqi'nin yerine dünya yıldızı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Ne Kalinic ne Zahavi...Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!

Son dakika transfer haberi... Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmak üzere olan Fenerbahçe, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ses getirecek bir transfer harekatına başladı. Sarı-lacivertliler, gündemine aldığı dünyaca ünlü golcüye yıllık 5 milyon euro önerirken, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...
8 Eylül 2020 Salı 15:23 Güncelleme: 08.09.2020 15:30
Fenerbahçe gözünü kararttı! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

Şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe, asıl bombayı forvet transferinde patlatacak.

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Fenerbahçe gözünü kararttı! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

Vedat Muriqi'yi İtalyan ekibi Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde Eran Zahavi ve Nikola Kalinic isimleri gündeme gelirken, asıl planın ise daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

Emre Belözoğlu önderliğinde transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Fenerbahçe yönetimi, tüm dünyada ses getirecek bir transfere hazırlanıyor.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

CAVANI BOMBASI!

Kanarya'nın, son olarak PSG forması giyen dünyaca ünlü Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi gündemine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

Ajansspor'un haberine göre sarı-lacivertliler, şu anda boşta olan 33 yaşındaki Cavani'nin menajeri ile ilk teması kurdu.

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