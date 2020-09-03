Fode Koita'dan Beşiktaş hamlesi! Kasımpaşa ile görüştü ve...
Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın en önemli adayları arasında yer alan Fode Koita ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu kulübü Kasımpaşa ile yaptığı görüşmede, siyah-beyazlı takımda forma giymek istediğini söyledi ve transferde kolaylık talep etti.
Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından kiralıktan dönen Larin olmasına rağmen yine de forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın gözü Kasımpaşalı Fode Koita'daydı.
KASIMPAŞA KABUL ETMEDİ
Geçtiğimiz sezon Mame Thiam ve Koita ikilisiyle gol yollarında etkili olan Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye Mame Thiam'ı bedelsiz vermesinin ardından Koita'nın durumu, Beşiktaş tarafından sorulmuştu. Ancak Kasımpaşa yönetimi, Koita'nın kendileri açısından en önemli oyuncu olduğunu ve onu satmayı düşünmediklerini belirtip Beşiktaş'ı reddetmişti.
KOITA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
beIN Sports'un haberine göre ise Gineli forvetin, Beşiktaş'a gitmeyi istediği ifade edildi. Siyah beyazlı ekipte top koşturma fikrine çok sıcak bakan 29 yaşındaki yıldız golcünün, Beşiktaş'tan gelen teklifi önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi ve Kasımpaşa ile yaptığı görüşmede, "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, gereken kolaylığı gösterin" dedi.
ISRAR DEVAM EDECEK
Beşiktaş'ın ise Koita konusunda ısrarının devam ettiği ve kısa zaman içerisinde Kasımpaşa ile masaya oturmayı planladığı kaydedildi.
33 GOL KATKISI
Kasımpaşa'nın 2015-2016 sezonunun devre arasında Blackburn Rovers'tan 300 bin Euro karşılığında renklerine bağladığı Fode Koita, 4.5 sezondur top koşturduğu Süper Lig'de toplam 87 karşılaşmaya çıktı ve 23 gol atarken, 10 da asist yaptı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fode Koita'dan Beşiktaş hamlesi! Kasımpaşa ile görüştü ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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