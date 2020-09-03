Fode Koita'dan Beşiktaş hamlesi! Kasımpaşa ile görüştü ve... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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'dan hamlesi! ile görüştü ve...

Fode Koita'dan Beşiktaş hamlesi! Kasımpaşa ile görüştü ve...

Santrfor arayışlarını sürdüren 'ın en önemli adayları arasında yer alan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu kulübü ile yaptığı görüşmede, siyah-beyazlı takımda forma giymek istediğini söyledi ve transferde kolaylık talep etti.

'ın Lille'e olmasının ardından kiralıktan dönen Larin olmasına rağmen yine de forvet bölgesine transfer yapmak isteyen 'ın gözü Kasımpaşalı 'daydı.

KASIMPAŞA KABUL ETMEDİ
Geçtiğimiz sezon ve Koita ikilisiyle gol yollarında etkili olan 'nın 'ye Mame Thiam'ı bedelsiz vermesinin ardından Koita'nın durumu, Beşiktaş tarafından sorulmuştu. Ancak Kasımpaşa yönetimi, Koita'nın kendileri açısından en önemli oyuncu olduğunu ve onu satmayı düşünmediklerini belirtip Beşiktaş'ı reddetmişti.

KOITA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
beIN Sports'un haberine göre ise Gineli forvetin, Beşiktaş'a gitmeyi istediği ifade edildi. Siyah beyazlı ekipte top koşturma fikrine çok sıcak bakan 29 yaşındaki yıldız golcünün, Beşiktaş'tan gelen teklifi önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi ve Kasımpaşa ile yaptığı görüşmede, "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, gereken kolaylığı gösterin" dedi.

ISRAR DEVAM EDECEK
Beşiktaş'ın ise Koita konusunda ısrarının devam ettiği ve kısa zaman içerisinde Kasımpaşa ile masaya oturmayı planladığı kaydedildi.

33 GOL KATKISI
Kasımpaşa'nın 2015-2016 sezonunun devre arasında Blackburn Rovers'tan 300 bin Euro karşılığında renklerine bağladığı Fode Koita, 4.5 sezondur top koşturduğu 'de toplam 87 karşılaşmaya çıktı ve 23 gol atarken, 10 da asist yaptı.

  1. 03.09.2020
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