Ajdin Hasic geri sayımda

Beşiktaş'ın sezona en hazır oyuncusu olarak Ajdin Hasic dikkat çekti. Genç oyuncunun bu formuyla siyahbeyazlıların aradığı kanat oyuncusu olabileceği ifade ediliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Hasic'e daha fazla şans vermeye hazırlandığı, özelikle kanat transferinin yapılamadığı ortamda Hasic'in beklentilerin üzerine çıkabileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A DURMAK YOK

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması yaptı. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

LENS ÜSTÜNDEN MESAJ

Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in sürekli forma bulması ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi olması taraftarların da dikkatini çekiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin her röportajında Hollandalı oyuncuyu işaret ederek onun üzerinden mesajlar vermesine rağmen başaralı teknik adam Yalçın'ın ise Hollandalı oyuncudan vazgeçmemesi Başkan Çebi'ye bir mesaj olarak algılanıyor.