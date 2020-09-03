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03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Ajdin Hasic geri sayımda

geri sayımda

Ajdin Hasic geri sayımda

için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'ta sezon öncesi dikkat çekenler isimlerden biri olmayı başaran Hasic geri sayımda. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...

'ın sezona en hazır oyuncusu olarak dikkat çekti. Genç oyuncunun bu formuyla siyahbeyazlıların aradığı kanat oyuncusu olabileceği ifade ediliyor. 'ın Hasic'e daha fazla şans vermeye hazırlandığı, özelikle kanat transferinin yapılamadığı ortamda Hasic'in beklentilerin üzerine çıkabileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A DURMAK YOK
Beşiktaş, hazırlıklarını dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. BJK 'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması yaptı. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

LENS ÜSTÜNDEN MESAJ
Beşiktaş'ta 'in sürekli forma bulması ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi olması taraftarların da dikkatini çekiyor. Başkan 'nin her röportajında Hollandalı oyuncuyu işaret ederek onun üzerinden mesajlar vermesine rağmen başaralı teknik adam Yalçın'ın ise Hollandalı oyuncudan vazgeçmemesi Başkan Çebi'ye bir mesaj olarak algılanıyor.

  1. 3.9.2020
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