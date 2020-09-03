Ajdin Hasic geri sayımda
Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta sezon öncesi dikkat çekenler isimlerden biri olmayı başaran Hasic geri sayımda. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...
Beşiktaş'ın sezona en hazır oyuncusu olarak Ajdin Hasic dikkat çekti. Genç oyuncunun bu formuyla siyahbeyazlıların aradığı kanat oyuncusu olabileceği ifade ediliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Hasic'e daha fazla şans vermeye hazırlandığı, özelikle kanat transferinin yapılamadığı ortamda Hasic'in beklentilerin üzerine çıkabileceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'A DURMAK YOK
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması yaptı. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
LENS ÜSTÜNDEN MESAJ
Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in sürekli forma bulması ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi olması taraftarların da dikkatini çekiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin her röportajında Hollandalı oyuncuyu işaret ederek onun üzerinden mesajlar vermesine rağmen başaralı teknik adam Yalçın'ın ise Hollandalı oyuncudan vazgeçmemesi Başkan Çebi'ye bir mesaj olarak algılanıyor.
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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