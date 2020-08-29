Son dakika: Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun sözleşmesi feshediliyor!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Elindeki yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Kara Kartal, Roco'yu takımdan göndermeye hazırlanıyor.

Savunmanın göbeğinde yer alan yıldız futbolcuyu tercih etmeyi düşünmeyen Beşiktaş'ta ayrılık için Sergen Yalçın'dan da onay geldi.

SÖZLEŞME FESİH BEDELİ...

Öte yandan Beşiktaş'ın, Enzo Roco'ya sözleşme fesih bedeli olarak 700 bin euro ödeyecek.

Enzo Roco, Beşiktaş'ta şimdiye tek 27 maça çıktı ve 2 gol üretti.