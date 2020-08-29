Son dakika: Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun sözleşmesi feshediliyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: 'ta 'nun sözleşmesi feshediliyor!

Son dakika: Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun sözleşmesi feshediliyor!

'ta son dakika haberleri... Siyah beyazlılar, ile olan sözleşmesini feshediyor. A Spor'un haberine göre Kartal, oyuncuya fesih bedeli olarak 700 bin euro ödeyecek.

'ta son dakika transfer haberi... Elindeki yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Kara Kartal, Roco'yu takımdan göndermeye hazırlanıyor.

Savunmanın göbeğinde yer alan yıldız futbolcuyu tercih etmeyi düşünmeyen Beşiktaş'ta ayrılık için Sergen Yalçın'dan da onay geldi.

SÖZLEŞME FESİH BEDELİ...
Öte yandan Beşiktaş'ın, 'ya sözleşme fesih bedeli olarak 700 bin euro ödeyecek.

Enzo Roco, Beşiktaş'ta şimdiye tek 27 maça çıktı ve 2 gol üretti.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 17:06
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