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30 Ağustos 2020, Pazar
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gün sayıyor

Montero gün sayıyor

Yeni stoper , “ taraftarını tüm biliyor. Onların karşısına çıkmak için sabırsızım” dedi.

'ın kiralık olarak anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Francisco siyah-beyazlılara haber gönderdi. 21 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum ve benden beklentilerin farkındayım. Taraftarının ne kadar ateşli olduğu da zaten tüm 'da biliniyor. O meşhur atmosferi yaşamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan yönetim kurulu üyesi Bilgihan Cenk , Montero ile ilgili bir paylaşım yapıp sonradan sildi. Sürmen, sosyal medyadan oyuncunun fotoğrafı ile birlikte "BÜYÜK BEŞİKTAŞ'a hoş geldin Montero" yazdı. Ardından gönderiyi sildi. Resmi açıklama henüz yapılmadığı için sildiği şeklinde yorumlandı.

  1. 30.8.2020
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