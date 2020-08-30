Montero gün sayıyor
Yeni stoper Montero, “Beşiktaş taraftarını tüm Avrupa biliyor. Onların karşısına çıkmak için sabırsızım” dedi.
Beşiktaş'ın kiralık olarak anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Francisco Montero siyah-beyazlılara haber gönderdi. 21 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum ve benden beklentilerin farkındayım. Taraftarının ne kadar ateşli olduğu da zaten tüm Avrupa'da biliniyor. O meşhur atmosferi yaşamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan yönetim kurulu üyesi Bilgihan Cenk Sürmen, Montero ile ilgili bir paylaşım yapıp sonradan sildi. Sürmen, sosyal medyadan oyuncunun fotoğrafı ile birlikte "BÜYÜK BEŞİKTAŞ'a hoş geldin Montero" yazdı. Ardından gönderiyi sildi. Resmi açıklama henüz yapılmadığı için sildiği şeklinde yorumlandı.
- 30.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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