Alfa Semedo veto yedi

Menajerlerin Beşiktaş'a önerdiği bir başka isimse sezonu Nottingham Forrest'ta kiralık tamamlayan Alfa Semedo. Championship ekibi, kiralık döneminden sonra 1.90'lık Portekizli ön liberoyu Benfica'ya geri yolladı. Sergen Yalçın'ın da 23 yaşındaki futbolcuyu veto ettiği belirtildi.