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30 Ağustos 2020, Pazar
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veto yedi

Alfa Semedo veto yedi

 'a önerdiği bir başka isimse sezonu  Forrest'ta kiralık tamamlayan .

'a önerdiği bir başka isimse sezonu Forrest'ta kiralık tamamlayan . Championship ekibi, kiralık döneminden sonra 1.90'lık Portekizli ön liberoyu 'ya geri yolladı. 'ın da 23 yaşındaki futbolcuyu veto ettiği belirtildi.

  1. 30.8.2020
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