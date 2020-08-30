3 genç oyuncu kiralandı

Beşiktaş, genç oyuncularını kiraladı. Yapılan açıklamada "Futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Alanyaspor'a; Kerem Kalafat, Giresunspor'a, Abdullah Aydın ise Altay'a geçici transfer olmuştur" denildi. Ayrıca Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı ile sözleşme yenilendiği bildirildi.