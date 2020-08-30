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30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş 3 genç oyuncu kiralandı

3 genç oyuncu kiralandı

3 genç oyuncu kiralandı

, genç oyuncularını kiraladı.

, genç oyuncularını kiraladı. Yapılan açıklamada "Futbolcularımızdan , 'a; Kerem Kalafat, Giresunspor'a, Abdullah Aydın ise Altay'a geçici transfer olmuştur" denildi. Ayrıca Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı ile sözleşme yenilendiği bildirildi.

  1. 30.8.2020
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