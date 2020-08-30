Şahverdi bugün İstanbul’da
Gençleşme operasyonu kapsamında yurt içi ve Avrupa'da geleceğe yönelik isimleri arayan Beşiktaş, son olarak E.Frankfurt forması giyen orta saha Şahverdi Çetin'le anlaştı.
Gençleşme operasyonu kapsamında yurt içi ve Avrupa'da geleceğe yönelik isimleri arayan Beşiktaş, son olarak E.Frankfurt forması giyen orta saha Şahverdi Çetin'le anlaştı. 19 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'a gelip imza atacak.
- 30.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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