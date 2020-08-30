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30 Ağustos 2020, Pazar
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Şahverdi bugün ’da

Şahverdi bugün İstanbul’da

Gençleşme operasyonu kapsamında yurt içi ve Avrupa'da geleceğe yönelik isimleri arayan , son olarak E.Frankfurt forması giyen orta saha 'le anlaştı.

Gençleşme operasyonu kapsamında yurt içi ve Avrupa'da geleceğe yönelik isimleri arayan , son olarak E.Frankfurt forması giyen orta saha 'le anlaştı. 19 yaşındaki futbolcu bugün 'a gelip imza atacak.

  1. 30.8.2020
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