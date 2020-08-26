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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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En iyisi Mensah

'ın yeni transferlerinden tek beğenilen isim oldu.

'ın yeni transferlerinden tek beğenilen isim oldu. Ganalo orta saha oyuncusu, mücadelesi ile beğenildi, atakları sürükledi, kritik noktalarda alınan faullerde onun payı vardı.
  1. 26.8.2020
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