Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi! Atakan Üner kimdir? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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'ın yeni transferi 'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi

'ın yeni transferi 'a geldi. Genç futbolcu, önceki sezon 'la sözleşmesini feshedip Altınordu'ya olmuştu.

'ın Altınordu'dan renklerine kattığı 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu , sözleşme imzalamak için 'a geldi. 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Beşiktaş'a olan Atakan Üner'in bulunduğu uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı. 'de takım arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrılan genç futbolcu, önceki sezon 'la sözleşmesini feshedip Altınordu'ya transfer olmuştu.

Yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek olan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu havalimanında açıklamalarda bulundu. Atakan Üner, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Transferde emeği geçen Sergen hocama, Başkanımız 'ye çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ta kalıcı olmak için, Beşiktaş'a layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN ATAKAN ÜNER KİMDİR?

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun, 2 sezon önce Denizlispor'dan transfer ettiği Hüseyin Atakan Üner merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta görev yapıyor. 1999 doğumlu futbolcu, futbola Denizlispor altyapısında başladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 775 Bin euro olan Hüseyin Atakan Üner, geçtiğimiz sezon Altınordu ile 34 resmi maça çıkarken 4 gol attı ve 8 de asist yaptı.

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 14:39
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