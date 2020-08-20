Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'a kiraladığı ve bu sezon başında takıma kattığı Oğuzhan Özyakup, o dönemde yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş ile yaşadığı kısa süreli ayrılığı anlatan orta saha oyuncusu, "Kırgınlık artık kalmadı. O dönem bazı şeyler istediğim gibi olmadı. 2 sene burada şampiyonluk gördüm. Şampiyonluktan önce de, sonra da zor dönemler yaşadım. Hollanda'ya gidip sıfırlanıp geldim. 12 sene sonra Hollanda'ya gittim, evde oldum, o dönem de pandemiye denk geldi. Annemin, babamın orada olması, bana çok şey fark ettirdi tekrar. Gitmeden önce Sergen hocam geldi, 1 gün önce. Ben kararımı vermiştim, karşı tarafa da sözüm vardı, bize yakışmazdı. Geldim, kendime güvenim tam. Burada zor dönemler gördüm, 2 şampiyonluk gördüm, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar gördüm. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum, kendime güvenim tam." diye konuştu.