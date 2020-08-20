Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması! Sergen Yalçın...
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord ile kiralık sözleşmesi sona eren ve kulübü Beşiktaş'a dönen Oğuzhan Özyakup, o dönemki ayrılığıyla ilgili konuştu.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'a kiraladığı ve bu sezon başında takıma kattığı Oğuzhan Özyakup, o dönemde yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş ile yaşadığı kısa süreli ayrılığı anlatan orta saha oyuncusu, "Kırgınlık artık kalmadı. O dönem bazı şeyler istediğim gibi olmadı. 2 sene burada şampiyonluk gördüm. Şampiyonluktan önce de, sonra da zor dönemler yaşadım. Hollanda'ya gidip sıfırlanıp geldim. 12 sene sonra Hollanda'ya gittim, evde oldum, o dönem de pandemiye denk geldi. Annemin, babamın orada olması, bana çok şey fark ettirdi tekrar. Gitmeden önce Sergen hocam geldi, 1 gün önce. Ben kararımı vermiştim, karşı tarafa da sözüm vardı, bize yakışmazdı. Geldim, kendime güvenim tam. Burada zor dönemler gördüm, 2 şampiyonluk gördüm, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar gördüm. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum, kendime güvenim tam." diye konuştu.
- 20.08.2020
- Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması! Sergen Yalçın...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması! Sergen Yalçın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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